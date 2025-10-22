В Новороссийске при пожаре погибли два человека

«Возгорание произошло в доме на улице Павловской в ночь на 22 октября. Соседи, увидев пожар, вызвали на место спасателей. После локализации возгорания в домовладении были обнаружены тела 59-летней хозяйки дома и ее знакомого», — пояснили в СУ СК России по Краснодарскому краю.