Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске при пожаре погибли два человека

Мужчина и женщина погибли при пожаре в доме в Новороссийске.

Источник: Комсомольская правда

В жилом доме Новороссийска после тушения пожара нашли тела двух человек. Проводится проверка.

«Возгорание произошло в доме на улице Павловской в ночь на 22 октября. Соседи, увидев пожар, вызвали на место спасателей. После локализации возгорания в домовладении были обнаружены тела 59-летней хозяйки дома и ее знакомого», — пояснили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи осмотрели место, проводится проверка. Выясняются все подробности случившегося, в том числе и причины пожара.

Ранее сообщалось, что пожар охватил два магазина в Адлерском районе Сочи.