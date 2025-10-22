СК Беларуси раскрыл схему фиктивных автопоставок на 150 тысяч рублей

О выявленной мошеннической схеме по «продаже» автомобиля рассказали в Следственном комитете Беларуси. Как установило следствие, некоторое время назад сотрудники одного из предприятий Минска в одной из соцсетей нашли заинтересовавшее их объявление от сети поставщиков автомобилей. Чтобы убедиться в надежности потенциального партнера один из работников белорусской фирмы решил сначала приобрести автомобиль для самого себя.
— Ему отправляли фото необходимых документов, а также видеоотчет о движении автомобиля. Обман вскрылся случайно: в накладной обнаружилось название другой организации. Как выяснилось позже, указанный в документе груз перевозился еще год назад, — рассказали в Следственном комитете Беларуси.
До того, как выяснился факт мошенничества и обмана, в фирму, где работал потерпевший, успели обратиться несколько человек, которые тоже хотели приобрести себе машины через российского контрагента. Эти граждане, увы, также стали жертвами аферистов, поскольку вносили полную предоплату.
По данным следствия, ущерб, причиненный мошенниками, превысил 150 тысяч белорусских рублей.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
