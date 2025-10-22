Рыночек порешал. Что за обыски идут в Невском районе

Но сторожить все эти корпуса надо уже сейчас. Участники концессии, считает СК, специально создали под это охранное предприятие «Невский форт». Она и правда зарегистрирована лишь в марте 2023 года с уставными капиталом в 200 тысяч рублей. бенефициар и директор — некто Софья Волкова. На ниве руководства или владения бизнесом, кроме этой фирмы, она не известна. Среднесписочная численность сотрудников предприятия — 3 человека (то есть меньше, чем корпусов под охраной).