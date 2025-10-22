Рыночек порешал. Что за обыски идут в Невском районе

О следственных действиях «Фонтанка» рассказала утром, идут задержания — в том числе в местном жилищном агентстве. Беседовали и с его директором Андреем Соколовым, По словам источников, следствие смотрит раньше 2023 года, когда в одну группу собрались некие представители РЖА и бизнеса. Объединяло этот клуб по интересам одно: стойкие жизненные асоциальные установки и желание систематически зарабатывать преступным путем.
Дальше все стандартно, считает СК: кто-то на стороне РЖА должен сообщать остальным. когда агентство будет заключать контракты на круглосуточную охрану нежилых зданий. Позже — обеспечить выбор нужного подрядчика, а затем — вносить в отчеты заведомо ложные сведения о том, что услуги оказаны.
Нежилые здания — это 4 корпуса (А, Б, В, Г) дома № 75 по проспекту Обуховской обороны. 75А — это здание Невского рынка в стиле советского модернизма 1960-х, остальное — окружение. Сам рынок уже лет 6 пустует — после того, как город расторг договор с компанией «Агропартнер» и выселил оттуда продавцов.
В 2021 году прошла информация, что комплекс могут снести для строительства Большого Смоленского моста (не секрет, что несколько зданий на проспекте, за которые бьются градозащитники, идут под демонтаж). Но уже в 2023-м Смольный рассказал, что здесь должен открыться мультибрендовый центр белорусских товаров. «Инвестор разработал финансовую модель и концепцию проекта. Эти предложения уже изучают наши профильные комитеты», — говорил Александр Беглов по итогам встречи с послом Белоруссии в Российской Федерации Дмитрием Крутым.
Но сторожить все эти корпуса надо уже сейчас. Участники концессии, считает СК, специально создали под это охранное предприятие «Невский форт». Она и правда зарегистрирована лишь в марте 2023 года с уставными капиталом в 200 тысяч рублей. бенефициар и директор — некто Софья Волкова. На ниве руководства или владения бизнесом, кроме этой фирмы, она не известна. Среднесписочная численность сотрудников предприятия — 3 человека (то есть меньше, чем корпусов под охраной).
В числе заказчиков компании — только Невское РЖА и один раз — главное бюро медико-социальной экспертизы. Но следователей интересует именно контракт 2024 года на охрану зданий по проспекту Обуховской обороны на 950 тысяч. Он числится исполненным, средства за него перечислены. СК полагает, что услуги не исполнялись, а отчеты подложные.
Дальше больше: следующий контракт на 2025 год заключили уже на полтора миллиарда. Перечислить по нему усели все те же 900 тысяч. Все это складывается в фабулу дела об особо крупном мошенничестве.
«Фонтанка» знает, что речь не только об охранных договорах. Собеседники издания говорят о «мертвых душах», то есть о фиктивно трудоустроенных в жилагентство сотрудниках. Их может быть до двух десятков, а сумма похищенного таким образом исчисляется несколькими миллионами.
Причем так регистрировали именно дворников. Напомним, после реформы управления несколько лет назад за уборку внутриквартальных территорий общего пользования, которые не входят в зону ответственности управляющих организаций или других балансодержателей, отвечают именно жилищные агентства. Для этого перевели в форму бюджетных учреждений, насытили рабочими руками и техникой. «Фонтанка» писала, что до конца побороть дефицит работников — и ручного труда, и механизаторов, — не удалось.