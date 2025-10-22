Ричмонд
Смертельное ДТП произошло на трассе в Ростовской области

Машина с молодыми людьми опрокинулась на трассе в Ростовской области, погиб пассажир.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области молодые люди на автомобиле «ВАЗ-2112» попали в серьезное ДТП. Один из пассажиров легковой машины погиб на месте происшествия, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась около 8 утра 22 октября на трассе хутор Ермилов — хутор Вифлянцев в Константиновском районе. Предварительно, водитель «ВАЗа» не выдержал безопасную скорость и не справился с управлением, после чего машина опрокинулась.

— Погиб 23-летний пассажир. 23-летний водитель и еще один пассажир 24 лет с травмами оказались в больнице, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

На месте происшествия уже побывали следователи МВД. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее стало известно о гибели 26-летнего мотоциклиста. Донских водителей просят быть осторожными на дорогах, нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

