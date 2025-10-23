Ричмонд
Бес попутал: в Ташкенте арестовали таксиста, выдававшего себя за муллу и домогавшегося девушек

Vaib.uz (Узбекистан. 22 октября). В Ташкенте произошёл неприятный инцидент, который вновь заставляет задуматься о доверии к незнакомцам и личной безопасности. Девушка рассказала в суде, что 14 октября ей приснился плохой сон, и чтобы избавиться от неприятного ощущения, она решила пригласить домой муллу для чтения молитвы. По совету знакомой к ней пришёл неизвестный ей мужчина.

Источник: Vaib.Uz

За обряд было заранее оговорено вознаграждение — 3,6 миллиона сумов.

Однако вместо молитвы гость начал вести себя крайне неадекватно. Сначала он стал приставать к племяннице хозяйки дома, трогать девушку за бёдра и делать непристойные намёки. Девушка оттолкнула мужчину, высказала ему всё, что думает, и ушла в другую комнату.

Не остановившись на этом, мужчина попытался совершить такие же действия уже в отношении хозяйки квартиры: взял её за руки, начал прикасаться к телу и попытался поцеловать. Испуганные женщины выгнали его из квартиры и обратились в органы внутренних дел с просьбой наказать нарушителя.

Как выяснилось в ходе следствия, 33-летний мужчина работал таксистом и просто выдавал себя за муллу, чтобы заработать денег.

На суде мужчина признал свою вину, заявил, что раскаивается и больше никогда не совершит подобного. Суд назначил ему 5 суток административного ареста по статье 41−1 (сексуальное домогательство) Административного кодекса.