Бес попутал: в Ташкенте арестовали таксиста, выдававшего себя за муллу и домогавшегося девушек

За обряд было заранее оговорено вознаграждение — 3,6 миллиона сумов.
Однако вместо молитвы гость начал вести себя крайне неадекватно. Сначала он стал приставать к племяннице хозяйки дома, трогать девушку за бёдра и делать непристойные намёки. Девушка оттолкнула мужчину, высказала ему всё, что думает, и ушла в другую комнату.
Не остановившись на этом, мужчина попытался совершить такие же действия уже в отношении хозяйки квартиры: взял её за руки, начал прикасаться к телу и попытался поцеловать. Испуганные женщины выгнали его из квартиры и обратились в органы внутренних дел с просьбой наказать нарушителя.
Как выяснилось в ходе следствия, 33-летний мужчина работал таксистом и просто выдавал себя за муллу, чтобы заработать денег.
На суде мужчина признал свою вину, заявил, что раскаивается и больше никогда не совершит подобного. Суд назначил ему 5 суток административного ареста по статье 41−1 (сексуальное домогательство) Административного кодекса.