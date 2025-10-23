Бес попутал: в Ташкенте арестовали таксиста, выдававшего себя за муллу и домогавшегося девушек

Vaib.uz (Узбекистан. 22 октября). В Ташкенте произошёл неприятный инцидент, который вновь заставляет задуматься о доверии к незнакомцам и личной безопасности. Девушка рассказала в суде, что 14 октября ей приснился плохой сон, и чтобы избавиться от неприятного ощущения, она решила пригласить домой муллу для чтения молитвы. По совету знакомой к ней пришёл неизвестный ей мужчина.