Суд в Башкирии отправил за решётку экс-главу Салавата

Суд в Стерлитамаке вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Салавата.
Судом установлено, что с апреля по октябрь 2020 года чиновник без проведения конкурса обеспечил заключение с компанией концессионного соглашения. В обход закона он передал компании муниципальные электрические сети.
Кроме того, в обход процедуры согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом он организовал его незаконное изъятие у предприятия и передачу коммерческой фирме.
Экс-мэр Салавата будет отбывать наказание три года в исправительной колонии общего режима Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления 2,5 года. Мужчина взят под стражу зале суда.