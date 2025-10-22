Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Башкирии отправил за решётку экс-главу Салавата

Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Источник: РИА "Новости"

Суд в Стерлитамаке вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Салавата.

Судом установлено, что с апреля по октябрь 2020 года чиновник без проведения конкурса обеспечил заключение с компанией концессионного соглашения. В обход закона он передал компании муниципальные электрические сети.

Кроме того, в обход процедуры согласования сделок по распоряжению муниципальным имуществом он организовал его незаконное изъятие у предприятия и передачу коммерческой фирме.

Экс-мэр Салавата будет отбывать наказание три года в исправительной колонии общего режима Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления 2,5 года. Мужчина взят под стражу зале суда.