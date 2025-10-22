Экс-мэр башкирского Салавата получил срок за незаконную передачу электросетей

Стерлитамакский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего мэра города Салават. Экс-чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, в период с апреля по октябрь 2020 года бывший градоначальник, нарушив установленный порядок, обеспечил заключение концессионного соглашения с коммерческой организацией ООО «АСТ» без проведения обязательного конкурса.
— Эти действия были направлены на передачу в пользу частной компании электрических сетей, которые входили в систему электроснабжения Салавата и находились под управлением муниципального предприятия «Электрические сети», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, чиновник организовал незаконное изъятие муниципального имущества у городского предприятия и его последующую передачу коммерческой структуре, сознательно избегая необходимой процедуры согласования подобных сделок.
Как сообщает СУ СКР по Башкирии, суд назначил бывшему мэру наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запрещено занимать руководящие посты в органах государственной власти и местного самоуправления в течение двух с половиной лет. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу в зале суда.
