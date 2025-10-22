Генштаб заявил о возросшей угрозе ударов по жилым массивам

Господин Цимлянский заверил, что резервисты из числа работников предприятий отражают удары дронов, что обеспечивает «бесперебойный выпуск продукции». «Мобильные огневые группы из числа резервистов—работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, успешно отражают налеты БПЛА», — рассказал он на брифинге (цитата по ТАСС).
В апреле на заседании военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин заявил, что российская армия получила более 1,5 млн беспилотников разных типов. Он ставил задачу к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по БПЛА. По данным «Ведомостей», в период с 2026 по 2028 год Минпромторг планирует сократить финансирование государственного гражданского заказа на беспилотники примерно в три раза.