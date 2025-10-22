Воронежец скончался по пути в больницу после ДТП с двумя ВАЗами и иномаркой

Мужчина погиб после ДТП с тремя легковушками в Грибановском районе. Авария произошла на 6-м км трассы «Курск — Борисоглебск — Грибановский — Посевкино — граница Тамбовской области» накануне вечером, 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Во время движения 42-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2114» не учёл дистанцию до движущейся впереди машины Mazda и столкнулся с ней. Затем отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».
Водитель «ВАЗ-2114» получил множественные травмы. Мужчина скончался по пути в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку.