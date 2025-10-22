Воронежец скончался по пути в больницу после ДТП с двумя ВАЗами и иномаркой

Во время движения 42-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2114» не учёл дистанцию до движущейся впереди машины Mazda и столкнулся с ней. Затем отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».