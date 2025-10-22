Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец скончался по пути в больницу после ДТП с двумя ВАЗами и иномаркой

Авария произошла в Грибановском районе.

Источник: Полиция Воронежской области

Мужчина погиб после ДТП с тремя легковушками в Грибановском районе. Авария произошла на 6-м км трассы «Курск — Борисоглебск — Грибановский — Посевкино — граница Тамбовской области» накануне вечером, 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время движения 42-летний местный житель за рулём «ВАЗ-2114» не учёл дистанцию до движущейся впереди машины Mazda и столкнулся с ней. Затем отечественный автомобиль выехал на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».

Водитель «ВАЗ-2114» получил множественные травмы. Мужчина скончался по пути в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку.