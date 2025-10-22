Ричмонд
Самолет в Уфе экстренно прекратил взлет из-за технического сбоя

Рейс Уфа — Анталья вернули к перрону после прерванного взлета.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском аэропорту вечером 18 октября произошел инцидент с самолетом, который выполнял рейс в Анталью. Лайнер Boeing 738 авиакомпании «Southwind Airlines», следовавший по маршруту STW1306 Уфа -Анталья, был вынужден прервать взлет.

Причиной экстренного прекращения взлета стала техническая сигнализация на борту воздушного судна, передает ТГ-канал «Авиаинцидент».

