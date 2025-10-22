Ричмонд
Возле здания парламента Сербии произошел теракт

У здания парламента Сербии в Белграде 70-летний мужчина открыл стрельбу по сторонникам президента Александра Вучича и поджег палатку. Он ранил одного человека и был задержан полицией.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В центре Белграда 70-летний мужчина открыл стрельбу по сторонникам президента Александра Вучича и поджег палатку у стен парламента республики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как уточняет сербское издание Kurir, 70-летний участник акции протеста по имени Владан А. открыл огонь, ранив 57-летнего Милана Б. После стрельбы злоумышленник поджег одну из палаток.

После сообщений о ЧП на место прибыли полиция и пожарные. Нападавший был арестован.

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар позднее сообщил, что состояние раненого мужчины оценивается как критическое.

Глава Сербии Александр Вучич назвал произошедшее терактом и намерен в ближайшее время выступить со срочным обращением. Территория вокруг здания Народной Скупщины Сербии оцеплена правоохранителями и полностью закрыта для прохожих.

