Возле здания парламента Сербии произошел теракт

В центре Белграда 70-летний мужчина открыл стрельбу по сторонникам президента Александра Вучича и поджег палатку у стен парламента республики. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как уточняет сербское издание Kurir, 70-летний участник акции протеста по имени Владан А. открыл огонь, ранив 57-летнего Милана Б. После стрельбы злоумышленник поджег одну из палаток.
После сообщений о ЧП на место прибыли полиция и пожарные. Нападавший был арестован.
Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар позднее сообщил, что состояние раненого мужчины оценивается как критическое.
Глава Сербии Александр Вучич назвал произошедшее терактом и намерен в ближайшее время выступить со срочным обращением. Территория вокруг здания Народной Скупщины Сербии оцеплена правоохранителями и полностью закрыта для прохожих.