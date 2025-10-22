С конца октября рейсы Уфа — Самарканд будут выполняться трижды в неделю

С 29 октября пассажиры из Башкирии получат больше возможностей для путешествий в Узбекистан. Авиакомпания «Азимут» увеличивает частоту полетов по направлению Уфа — Самарканд. Вместо прежнего расписания рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой аэропорта «Уфа», самолеты будут вылетать из уфимского аэропорта в 9:25 утра. Полет до Самарканда займет 2 часа 50 минут. Для перевозок по данному маршруту авиакомпания использует лайнеры модели «Сухой Суперджет 100».
Кроме этого, из уфимского авиаузла сохраняются регулярные рейсы в другие города Узбекистана — Ташкент и Наманган.
