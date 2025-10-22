С конца октября рейсы Уфа — Самарканд будут выполняться трижды в неделю

С 29 октября пассажиры из Башкирии получат больше возможностей для путешествий в Узбекистан. Авиакомпания «Азимут» увеличивает частоту полетов по направлению Уфа — Самарканд. Вместо прежнего расписания рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.