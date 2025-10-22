Водитель не помог и уехал: в Копейске женщина на восьмом месяце беременности попала под колеса легковушки

— Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест сроком до пятнадцати суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), — уточнили в ГАИ Копейска. — Также в отношение мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).