Водитель не помог и уехал: в Копейске женщина на восьмом месяце беременности попала под колеса легковушки

Женщина на восьмом месяце беременности попала под колеса легковушки в Копейске Челябинской области. ДТП произошло накануне возле дома № 89 на улице Ленина. Водитель, сбивший беременную, не стал помогать ей и уехал.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, виновника ДТП нашли при просмотре камер видеонаблюдения. Полицейские выяснили, что за рулем ВАЗ-2115 находился 22-летний водитель. Сейчас он задержан.
— Водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест сроком до пятнадцати суток по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), — уточнили в ГАИ Копейска. — Также в отношение мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).
Установлено, что беременная женщина переходила дорогу по «зебре». После ДТП она получила травмы. Ее госпитализировали.