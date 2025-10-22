На Украине ввели графики почасовых отключений света

Ранее в среду аварийные и экстренные отключения света были введены Киеве, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черкасской областях Украины.
«В части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Укрэнерго».
В каких конкретно регионах были введены почасовые отключения, не уточняется. «Укрэнерго» ранее в среду сообщало, что наиболее сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в Сумской и Черниговской областях.