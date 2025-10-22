Очевидцы сняли на видео момент стрельбы у здания парламента в центре Белграда

На снятом очевидцами видео видны белые палатки, установленные перед Народной скупщиной Республики Сербия.
Из одной из них под звуки выстрелов выскакивает хромающий мужчина. К месту происшествия стягиваются сотрудники полиции.
Затем в объектив попадают три полностью уничтоженные огнем палатки. От них остались лишь металлические каркасы.
В финале записи показывается лежащий на асфальте задержанный сотрудниками полиции мужчина.
Напомним, злоумышленник открыл стрельбу и ранил в бедро 57-летнего мужчину. Он также поджег установленные на площади палатки сторонников президента Сербии Александра Вучича. Преступник также швырнул в огонь несколько патронов.
Вучич назвал произошедшее терактом.