Очевидцы сняли на видео момент стрельбы у здания парламента в центре Белграда

В Сети появились кадры стрельбы и пожара в центре Белграда перед зданием парламента Сербии.

На снятом очевидцами видео видны белые палатки, установленные перед Народной скупщиной Республики Сербия.

Из одной из них под звуки выстрелов выскакивает хромающий мужчина. К месту происшествия стягиваются сотрудники полиции.

Затем в объектив попадают три полностью уничтоженные огнем палатки. От них остались лишь металлические каркасы.

В финале записи показывается лежащий на асфальте задержанный сотрудниками полиции мужчина.

Напомним, злоумышленник открыл стрельбу и ранил в бедро 57-летнего мужчину. Он также поджег установленные на площади палатки сторонников президента Сербии Александра Вучича. Преступник также швырнул в огонь несколько патронов.

Вучич назвал произошедшее терактом.

