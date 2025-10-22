В администрации Уфы часть сотрудников перевели на удаленную работу

По словам представителя мэрии, переход на дистанционный формат представляет собой стратегическое решение, направленное на повышение эффективности труда и заботу о сотрудниках. Работники получают возможность экономить до полутора часов в день на дорогу и около трех тысяч рублей ежемесячно на транспортных расходах. Для городского бюджета также есть преимущества, так как сокращаются затраты на содержание помещений, включая уборку и коммунальные услуги, уменьшается потребность в обеспечении рабочих мест техникой и мебелью.