В администрации Уфы часть сотрудников перевели на удаленную работу

В администрации Уфы 41 сотрудник перешел на удаленный режим работы. Как сообщил на оперативном совещании начальник управления кадрового обеспечения Джалиль Вильданов, это решение не связано с сокращением штата, а является частью оптимизации рабочих процессов. За основу взят успешный опыт Московской области.
По словам представителя мэрии, переход на дистанционный формат представляет собой стратегическое решение, направленное на повышение эффективности труда и заботу о сотрудниках. Работники получают возможность экономить до полутора часов в день на дорогу и около трех тысяч рублей ежемесячно на транспортных расходах. Для городского бюджета также есть преимущества, так как сокращаются затраты на содержание помещений, включая уборку и коммунальные услуги, уменьшается потребность в обеспечении рабочих мест техникой и мебелью.
Джалиль Вильданов подчеркнул, что все трудовые права сотрудников сохраняются в полном объеме. Новая система также откроет возможности для привлечения высококвалифицированных специалистов из других регионов и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил обеспечить всем переведенным на удаленку сотрудникам необходимые условия труда, организовать надежную систему информационной безопасности и наладить регулярную обратную связь с коллективом. Он отдельно отметил, что новый формат работы не должен негативно отражаться на качестве и эффективности выполнения служебных обязанностей.
