Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь автомобилей столкнулись на Невском проспекте. Без пострадавших не обошлось

В массовую аварию в центре Петербурга угодили восемь автомобилей. Её мог спровоцировать проезд на красный. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительным данным ведомства, около двух часов дня 22 октября водитель «Ауди» попытался проехать перекрёсток Невского проспекта и Садовой улицы на запрещающий сигнал светофора. Итогом стало столкновение восьми машин. В одной из них травмы получила женщина. Её состояние уточняется.

«На месте работают сотрудники ГАИ с целью обеспечения дорожного движения и установления обстоятельств ДТП», — добавили в ведомстве.

Перекрёсток на картах «Яндекса» окрасился в бордовый. По словам водителей, проехать там почти невозможно. «Фонтанка» показывала момент столкновения автомобилей, одну из которых после пришлось возвращать на колёса.