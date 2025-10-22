Восемь автомобилей столкнулись на Невском проспекте. Без пострадавших не обошлось

По предварительным данным ведомства, около двух часов дня 22 октября водитель «Ауди» попытался проехать перекрёсток Невского проспекта и Садовой улицы на запрещающий сигнал светофора. Итогом стало столкновение восьми машин. В одной из них травмы получила женщина. Её состояние уточняется.