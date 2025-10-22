Житель Волгодонска решил заработать на инвестициях и потерял 900 тысяч рублей

Житель Волгодонска поверил лжеброкеру и потерял почти 900 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
Пострадавшим оказался 61-летний мужчина. Два года назад он увидел в Интернете объявление о быстром заработке на инвестициях и заполнил анкету на одном из сайтов. После этого ему перезвонил неизвестный, он предложил пройти обучение, а потом убедил скачать приложение и внести деньги на счет.
Приложение показывало высокую доходность, а мошенник советовал вносить все более крупные суммы, давал финансовые рекомендации. Потерпевший переводил средства на неизвестные ему счета более двух лет. Ситуация изменилась, когда мужчина отказался платить за страховку. Телефонный аферист начал ему угрожать, и это заставило пострадавшего задуматься о том, где в действительности его деньги.
Общий ущерб составил более 870 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено дело по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), афериста ищут.
Правоохранители просят жителей Дона не доверять сомнительным предложениям о высокой прибыли. Любую информацию нужно сначала проверять. Не следует переводить деньги незнакомцам, а также брать кредиты по их совету. Мошенники часто маскируются под инвестиционных консультантов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.