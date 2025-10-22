Житель Волгодонска решил заработать на инвестициях и потерял 900 тысяч рублей

Пострадавшим оказался 61-летний мужчина. Два года назад он увидел в Интернете объявление о быстром заработке на инвестициях и заполнил анкету на одном из сайтов. После этого ему перезвонил неизвестный, он предложил пройти обучение, а потом убедил скачать приложение и внести деньги на счет.