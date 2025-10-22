Убил и выпил кофе. Появились новые подробности смерти фитнес-тренера

Следователи изучали весь круг знакомств погибшей женщины. А он был огромным. Наталью знало немало людей в городе с 200-тысячным населением: восточные танцы в фитнес-клубе она преподавала в свободное время, а основной её работой была местная служба социальной защиты. Все знакомые отзывались об Анисимовой как об очень светлом, позитивном человеке. Выяснилось, что никто из близких и знакомых Натальи к её страшной смерти непричастен.