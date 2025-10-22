Убил и выпил кофе. Появились новые подробности смерти фитнес-тренера

Жестокое убийство 48-летнего фитнес-тренера из Дзержинска Натальи Анисимовой потрясло Нижегородскую область. Её обезображенное тело со следами сексуального насилия обнаружили в лесополосе на берегу реки. «Неужели маньяк?!» — испугались горожане. Оказалось, Наталью убил живший по соседству 40-летний мужчина, работавший на мусоровозе. Он признался: решил ограбить незнакомую женщину, потому что сожительница пилила его за низкие заработки. На деньги, добытые таким страшным способом, купил пиво, кофе и лимон… Подробности — в материале nn.aif.ru.
Жил неподалёку.
Тело Анисимовой со следами удушения нашли 4 августа 2025 года в дубовой роще возле реки Воложка в Дзержинске. Дзержинцы любят там гулять и всегда считали это место безопасным.
Чтобы быстро раскрыть жестокое убийство, криминалисты проделали огромную работу. По смывам с тела несчастной женщины они составили генетический профиль убийцы. Но в их базе такой профиль не числился — его обладатель не попадал в поле зрения следственных органов, рассказал руководитель отдела криминалистики Следственного управления СК России по Нижегородской области Артём Каляев KP.RU.
Правда, на записях камер видеонаблюдения следователи заметили, что пока Наталья шла в лесополосу, впереди двигался мужчина. Он заметно нервничал и постоянно оборачивался. Личность мужчины быстро установили. Но на допросе он вину в убийстве отрицал, полиграф показал, что человек не лгал. А главное, генетический профиль допрашиваемого не подходил к профилю неизвестного убийцы. Не тот…
Следователи изучали весь круг знакомств погибшей женщины. А он был огромным. Наталью знало немало людей в городе с 200-тысячным населением: восточные танцы в фитнес-клубе она преподавала в свободное время, а основной её работой была местная служба социальной защиты. Все знакомые отзывались об Анисимовой как об очень светлом, позитивном человеке. Выяснилось, что никто из близких и знакомых Натальи к её страшной смерти непричастен.
Тогда начали проверять всех, кто утром 4 августа появлялся в районе лесополосы, где нашли погибшую: прохожих, пассажиров ехавших мимо автобусов, покупателей близлежащих магазинов — всего около 50 человек.
Следователи пришли домой к 40-летнему мужчине — тот жил неподалёку от рощи. Мужчина нервничал, путался в показаниях. «В истории поиска в его телефоне обнаружили, что он постоянно смотрел новости о ходе расследования убийства, — добавил Артём Каляев. — Он буквально трясся от страха, что его найдут».
Экспертиза подтвердила: его генетический профиль полностью совпал с образцами биоматериалов убийцы.
На дело шёл с молотком.
На допросах задержанный признался: умысла убить именно Наталью у него не было, на глаза ему она попалась случайно.
Мужчина работал на мусоровозе. В тот роковой день рано утром пришёл с работы выпившим, сожительница с маленьким ребёнком была недовольна. Мужчина вообще поделился, что гражданская жена часто пилила его за низкие заработки. Высказалась и на этот раз…
И тогда у мужчины созрел план: ограбить одиноко идущую женщину с сумочкой. И далеко ходить не надо — рядом с домом роща спускается к речке, куда многие в августе направляются, чтобы искупаться. Там можно притаиться в ожидании подходящей прохожей. На дело «герой» взял молоток.
Увидев Наталью, мужчина увязался следом за ней, завёл какой-то разговор и несколько раз ударил незнакомую женщину молотком по голове. Потом придушил, совершил насильственные действия сексуального характера и добил тем же молотком.
В сумке у Натальи убийца обнаружил 8000 ₽ и телефон. С этим и отправился в ближайший магазин. Там он купил пиво и стакан кофе с лимоном. Последний выбор озадачил продавцов: обычно у них никто не покупал кофе с лимоном. Ещё и покупатель какой-то дёрганный… Почему? По этим приметам продавцы потом и узнали мусорщика-убийцу.
Уголовное дело о громком убийстве следователи вскоре планируют передать в суд. Обвиняемый арестован, ему предъявили три статьи УК РФ: 105-ю — «Убийство», 161-ю — «Грабёж» и 132-ю — «Насильственные действия сексуального характера».
Скорее всего, на свободу этот человек выйдет очень нескоро.