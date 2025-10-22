Писательница из Башкирии сорвала куш в лотерею

Известная в Башкирии писательница, журналист и филолог Фирдауса Хазипова стала обладательницей крупного денежного приза в размере одного миллиона рублей. Информацию о выигрыше подтвердили в пресс-службе организатора всероссийских государственных лотерей.
По словам самой Хазиповой, в день покупки она приобрела сразу 13 лотерейных билетов в разных точках города, поскольку считает это число для себя счастливым. Один из купленных билетов оказался выигрышным и принес ей крупную сумму.
Писательница призналась, что обычно следует особому ритуалу для привлечения удачи. Она сообщила, что всегда выбирает билеты левой рукой и мысленно просит о чуде, а также поделилась, что иногда видит вещие сны, так, подобное случалось перед получением одной из литературных наград. Во время трансляции розыгрыша она сначала не успевала проверять номера и уже начала сомневаться в своей удаче, но затем вспомнила предыдущий выигрыш в магазинной лотерее, что вернуло ей веру в успех.
Выигранные средства Хазипова потратила на путешествия по Башкирии, посещая различные достопримечательности республики и останавливаясь в комфортабельных отелях и кемпингах. Часть денег была направлена на издание собственной книги и обновление гардероба.
