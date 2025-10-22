Писательница из Башкирии сорвала куш в лотерею

Писательница призналась, что обычно следует особому ритуалу для привлечения удачи. Она сообщила, что всегда выбирает билеты левой рукой и мысленно просит о чуде, а также поделилась, что иногда видит вещие сны, так, подобное случалось перед получением одной из литературных наград. Во время трансляции розыгрыша она сначала не успевала проверять номера и уже начала сомневаться в своей удаче, но затем вспомнила предыдущий выигрыш в магазинной лотерее, что вернуло ей веру в успех.