Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале арестовали уличного музыканта

В Екатеринбурге назначили арест музыканту Евгению Михайлову.

Источник: телеграм-канал Женьки Радость

Уличного музыканта из Екатеринбурга Евгения Михайлова (выступавшего под псевдонимом Женька Радость) арестовали. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале.

— Как итог, назначено 14 суток ареста, — написал музыкант.

Теперь молодой человек проведет ближайшие две недели в спецприемнике.

По данным Свердловского облсуда Евгений Михайлов признан виновным в совершении правонарушения части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».

— В присутствии находящихся поблизости и проходящих мимо граждан он исполнял словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщает инстанция.

Его в том числе признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд указал, что молодой человек, находясь в общественном месте, выражался грубой нецензурной бранью.

Напомним, что внимание правоохранителей Евгений Михайлов привлек из-за того, что пел песни исполнителей-иноагентов в центре Екатеринбурга. Силовики задержали его 21 октября.