На Урале арестовали уличного музыканта

Уличного музыканта из Екатеринбурга Евгения Михайлова (выступавшего под псевдонимом Женька Радость) арестовали. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале.
— Как итог, назначено 14 суток ареста, — написал музыкант.
Теперь молодой человек проведет ближайшие две недели в спецприемнике.
По данным Свердловского облсуда Евгений Михайлов признан виновным в совершении правонарушения части 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».
— В присутствии находящихся поблизости и проходящих мимо граждан он исполнял словесно-музыкальные произведения, дискредитирующие использование Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщает инстанция.
Его в том числе признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Суд указал, что молодой человек, находясь в общественном месте, выражался грубой нецензурной бранью.
Напомним, что внимание правоохранителей Евгений Михайлов привлек из-за того, что пел песни исполнителей-иноагентов в центре Екатеринбурга. Силовики задержали его 21 октября.