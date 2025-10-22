Убийцу двух человек из Екатеринбурга приговорили к 20 годам строгого режима

В Екатеринбурге вынесли приговор Алексею Рыжкову, убившему двух человек в квартире на улице Первомайской. Как установил суд, в ноябре 2024 года во время застолья между Рыжковым, его знакомой и сожителем женщины произошел конфликт. Преступник избил потерпевших, а после ударил мужчину ножом. Затем он продолжил избивать женщину и нанес ей несколько колотых ран. Потерпевшие скончались на месте.