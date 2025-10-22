Убийцу двух человек из Екатеринбурга приговорили к 20 годам строгого режима

В Екатеринбурге вынесли приговор Алексею Рыжкову, убившему двух человек в квартире на улице Первомайской. Как установил суд, в ноябре 2024 года во время застолья между Рыжковым, его знакомой и сожителем женщины произошел конфликт. Преступник избил потерпевших, а после ударил мужчину ножом. Затем он продолжил избивать женщину и нанес ей несколько колотых ран. Потерпевшие скончались на месте.
— После убийства Рыжков нашел банковскую карту женщины и похитил ее. Картой он расплатился в магазине, приобретя товар на 323 рубля 34 копейки, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Свою вину по обоим преступлениям мужчина отрицал.
Суд признал Алексея Рыжкова виновным в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета» и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски в пользу трех потерпевших — по два миллиона рублей каждому.