Уфимский памятник Салавату Юлаеву разбирают для восстановления

В Уфе продолжаются работы по подготовке знаменитого памятника Салавату Юлаеву к реставрации. Как сообщили в Башкульнаследии, на текущем этапе с постамента уже сняли верхнюю часть скульптуры, изображающую коня.
Специалисты изучают возможность нанесения защитного бронзового покрытия на чугунную поверхность монумента, что предусмотрено проектом для обеспечения долговечности памятника. По оценкам экспертов, существующее бронзовое напыление к настоящему моменту уже стерлось примерно наполовину.
Непосредственно реставрационные работы начнутся после того, как все части разобранной скульптуры перевезут в специализированный цех, расположенный в Уфе. Планируется, что полностью восстановленный памятник займет свое историческое место в 2027 году.
