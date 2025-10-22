Суд Испании не принял иск против Нетаньяху из-за перехвата судна «Мадлин»

По ее информации, судья «не принял к рассмотрению [иск] и закрыл» дело против главы израильского кабмина. Жалобу подал местный активист, который находился на судне. Так, в испанской инстанции сочли, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию местного суда.
В ночь на 9 июня израильский морской спецназ «Шаетет-13» захватил контроль над судном «Мадлин» по пути к побережью Газы. Судно с 12 пропалестинскими активистами на борту было перенаправлено к берегам Израиля. Пассажиров задержали для последующей депортации.
Судно «Мадлин», относящееся к коалиции «Флотилия свободы», отошло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для населения Газы. 8 июня министра обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным принять любые меры, чтобы не подпустить судно к берегам Газы.
Вслед за этим временный поверенный в делах посольства Израиля в Мадриде был вызван в МИД Испании.