Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд Испании не принял иск против Нетаньяху из-за перехвата судна «Мадлин»

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Национальная судебная коллегия Испании не приняла к рассмотрению иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за перехвата силами еврейского государства судна «Мадлин» в июне 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе юридической инстанции.

Источник: Reuters

По ее информации, судья «не принял к рассмотрению [иск] и закрыл» дело против главы израильского кабмина. Жалобу подал местный активист, который находился на судне. Так, в испанской инстанции сочли, что произошедшее не подпадает под юрисдикцию местного суда.

В ночь на 9 июня израильский морской спецназ «Шаетет-13» захватил контроль над судном «Мадлин» по пути к побережью Газы. Судно с 12 пропалестинскими активистами на борту было перенаправлено к берегам Израиля. Пассажиров задержали для последующей депортации.

Судно «Мадлин», относящееся к коалиции «Флотилия свободы», отошло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для населения Газы. 8 июня министра обороны Израиля Исраэль Кац приказал военным принять любые меры, чтобы не подпустить судно к берегам Газы.

Вслед за этим временный поверенный в делах посольства Израиля в Мадриде был вызван в МИД Испании.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше