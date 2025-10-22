Пенсионер в Столбцах поменял перстень за 1950 рублей на инструменты за 233 рубля

Пенсионер в Столбцах поменял перстень за 1950 рублей на инструменты за 233 BYN. Как рассказали в Госкомитете судебных экспертиз, некоторое время назад к пенсионеру, который прогуливался по улицам Столбцов, подъехала машина. Мужчина, который находился за рулем, предложил ему выгодно приобрести строительные инструменты марки «Макита».
Предложение это пенсионера заинтересовало. Однако он ответил, что с собой у него нет наличных денег. Тогда «продавец» поинтересовался: есть ли у пожилого мужчины дома какие-нибудь ювелирные изделия. Тот ответил, что у него имеется ценный золотой перстень с камнем красного цвета.
Собеседники отправились домой к пенсионеру, где и состоялся обмен.
— После «сделки», внимательно рассмотрев инструменты, пенсионер осознал, что их стоимость значительно ниже цены отданного перстня, — отметили правоохранители.
Пенсионер обратился в милицию. Сотрудники установили личность «продавца» — им оказался житель России 1991 года рождения. Золотой перстень находился у него, он был изъят.
Установлено, что стоимость строительных инструментов составляет около 233 рублей, а перстень оценен более чем в 1950 рублей.
