Пенсионер в Столбцах поменял перстень за 1950 рублей на инструменты за 233 рубля

В Столбцах пенсионер стал жертвой афериста и променял драгоценный перстень.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер в Столбцах поменял перстень за 1950 рублей на инструменты за 233 BYN. Как рассказали в Госкомитете судебных экспертиз, некоторое время назад к пенсионеру, который прогуливался по улицам Столбцов, подъехала машина. Мужчина, который находился за рулем, предложил ему выгодно приобрести строительные инструменты марки «Макита».

Предложение это пенсионера заинтересовало. Однако он ответил, что с собой у него нет наличных денег. Тогда «продавец» поинтересовался: есть ли у пожилого мужчины дома какие-нибудь ювелирные изделия. Тот ответил, что у него имеется ценный золотой перстень с камнем красного цвета.

Собеседники отправились домой к пенсионеру, где и состоялся обмен.

— После «сделки», внимательно рассмотрев инструменты, пенсионер осознал, что их стоимость значительно ниже цены отданного перстня, — отметили правоохранители.

Пенсионер обратился в милицию. Сотрудники установили личность «продавца» — им оказался житель России 1991 года рождения. Золотой перстень находился у него, он был изъят.

Установлено, что стоимость строительных инструментов составляет около 233 рублей, а перстень оценен более чем в 1950 рублей.

