Гендиректора «СК “Автодор”» Шайдуллина арестовали по делу о растрате

По данным «Ъ», следствие настаивало на аресте, так как у Шайдуллина есть турецкое гражданство. Защита просила назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Подробности дела неизвестны. По вменяемой статье (ч. 4 ст. 160 УК) фигуранту грозит до 10 лет колонии.