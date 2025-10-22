Управляющего райПО и его пособника обвиняют в хищении 15 миллионов рублей

Как сообщили в прокуратуре, в суд передано уголовное дело в отношении двух граждан Беларуси, жителей Минска и Витебской области — им инкриминируется совершение хищения в особо крупном размере.
Как рассказали правоохранители, обвиняемые, один из которых являлся антикризисным управляющим Борисовского РайПО, а впоследствии и Солигорского РайПО, используя свои служебные полномочия, разработали схемы хищения денежных средств.
Они сначала продавали объекты недвижимости, принадлежавшие обществам, а после переводили полученные деньги на подконтрольные им предприятия. Также, как установило следствие, фигуранты похитили 177 объектов недвижимости, которые принадлежали Солигорскому райПО. Сделали они это под видом погашения имеющейся задолженности перед специально созданной ими фирмой-однодневкой.
Конечный ущерб от противоправной деятельности обвиняемых превысил 14,76 миллиона белорусских рублей.
