Управляющего райПО и его пособника обвиняют в хищении 15 миллионов рублей

Они сначала продавали объекты недвижимости, принадлежавшие обществам, а после переводили полученные деньги на подконтрольные им предприятия. Также, как установило следствие, фигуранты похитили 177 объектов недвижимости, которые принадлежали Солигорскому райПО. Сделали они это под видом погашения имеющейся задолженности перед специально созданной ими фирмой-однодневкой.