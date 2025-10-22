Мизулина прокомментировала случай с горящей девочкой в Башкирии

Мизулина задалась вопросом о необходимости существования статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), если она не работает на практике. Она также спросила, кто будет нести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия и последствия для их жизни и здоровья.