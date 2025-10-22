Мизулина прокомментировала случай с горящей девочкой в Башкирии

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина высказалась о случае со школьницей Башкирии, которая получила ожоги при съемках рискованного ролика. По словам Мизулиной, инцидент связан с опасным челленджем, который организовал стример Мелстрой для продвижения созданной им азартной онлайн-платформы.
Как пояснила глава организации, устроители мотивируют пользователей создавать «трендовый» контент, обещая крупные деньги. Обязательным условием участия является размещение в видеороликах ссылки на азартную платформу.
В социальных сетях уже появились видео, на которых участники повреждают личные документы, причиняют себе вред и совершают другие опасные действия.
Мизулина задалась вопросом о необходимости существования статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»), если она не работает на практике. Она также спросила, кто будет нести ответственность за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия и последствия для их жизни и здоровья.
Напомним, резонансный случай произошел в Стерлитамаке, где группа подростков пыталась снять трюк с проездом автомобиля «семерки» через горящее кольцо. При подготовке к съемкам 17-летняя девушка получила ожоги, когда пыталась поджечь конструкцию. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь.
