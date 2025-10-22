Омичке грозит срок до 7 лет колонии за комментарий в сети

Следственное управление СК России по Омской области совместно с управлением ФСБ региона возбудило уголовное дело в отношении 44-летней омички, подозреваемой в публичном оправдании терроризма.
По данным следствия, женщина разместила в социальной сети комментарий под видео, содержащее высказывания, одобряющие деятельность террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Пост был расценен как пропаганда и оправдание терроризма.
В ходе обыска в квартире подозреваемой оперативники изъяли вещественные доказательства, подтверждающие ее причастность к распространению запрещенного контента.
Омичке предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичное оправдание терроризма». Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств дела. В случае признания вины женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.
