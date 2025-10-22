В Омске автомобиль врезался в подъезд жилого дома на улице Звездной

Накануне, 21 октября, в Кировском округе на улице Звездной произошло странное ДТП внутри жилого микрорайона. Пьяный водитель едва не разрушил крыльцо жилой многоэтажки. Видео с ЧП опубликовал паблик «Жесть_Омск».
По словам очевидцев, мужчина за рулем внедорожника решил проверить на прочность дом. Удар, к счастью, оказался несильным, поэтому водитель серьезно не пострадал. Впрочем, чего нельзя сказать об автомобиле и крыльце. Плиты фасада сдвинулись и едва не обрушились на водителя и его автомобиль.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Проводится проверка, устанавливается степень повреждений здания и личность водителя. Решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела.