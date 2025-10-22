Под Ростовом директора рынка и его подчиненных подозревают в незаконном присвоении арендной платы

В Ростовской области сотрудники следственного комитета на основании материалов от региональной ФСБ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора открытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также под следствие попали два подчиненных.
Их подозревают в том, что они долгое время получали от арендаторов торговых мест плату, но в отчетность деньги не вносили, а присваивали все себе.
По данным регионального СК, в отношении дончан завели уголовное дело по статье «Присвоение вверенного имущества». Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.
