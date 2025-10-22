Ричмонд
Под Ростовом директора рынка и его подчиненных подозревают в незаконном присвоении арендной платы

Под Ростовом на руководителя рынка и сотрудников рынка завели дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники следственного комитета на основании материалов от региональной ФСБ возбудили уголовное дело в отношении генерального директора открытого акционерного общества, основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Также под следствие попали два подчиненных.

Их подозревают в том, что они долгое время получали от арендаторов торговых мест плату, но в отчетность деньги не вносили, а присваивали все себе.

По данным регионального СК, в отношении дончан завели уголовное дело по статье «Присвоение вверенного имущества». Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

