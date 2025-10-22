Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 18-летнего горожанина осудили за распространение порнографии

Ростовчанин распространял запрещенные материалы с несовершеннолетними.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону местный житель предстал перед судом за незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщает региональный следком.

Установлено, что 18-летний житель донской столицы сначала приобрел незаконные материалы с участием несовершеннолетних, а потом распространял их.

— В Железнодорожном суде его признали виновным. Ростовчанина приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сказали в СУ СК по Ростовской области.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

«Вы — фигурант расследования»: Как профессор вуза из Ростова отдал мошенникам 22 миллиона и собирался заплатить им еще.

«Это был первый и последний раз!»: В Ростове задержали курьера мошенников, когда он забирал миллион у 77-летней пенсионерки.