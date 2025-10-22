В Ростове 18-летнего горожанина осудили за распространение порнографии

В Ростове-на-Дону местный житель предстал перед судом за незаконный оборот порнографических материалов. Об этом сообщает региональный следком.
Установлено, что 18-летний житель донской столицы сначала приобрел незаконные материалы с участием несовершеннолетних, а потом распространял их.
— В Железнодорожном суде его признали виновным. Ростовчанина приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, — сказали в СУ СК по Ростовской области.
