Сотрудник миграционной службы Башкирии помогал нелегально оформлять визы

По предварительной информации, чиновник помог представителю агробизнеса нелегально оформить рабочие визы для иностранных граждан. Согласно данным следствия, он незаконно продлил визовые документы 17 мигрантам, что позволило работодателю избежать штрафных санкций на сумму около 7 миллионов рублей.
После этого 11 иностранцам оформили новые многократные визы, а в отношении шестерых никаких мер принято не было. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные мероприятия, решается вопрос о выборе для него меры пресечения.
Как сообщили в МВД по РБ, подразделение собственной безопасности ведомства начало служебную проверку, по результатам которой будет принято решение относительно дальнейшей судьбы сотрудника.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассник.