Правоохранители задержали парня, торговавшего «дешёвыми» iPhone в соцсетях

Схема была классической: злоумышленник создал сразу несколько профилей на популярной платформе OLX и в социальных сетях, а также около 10 аккаунтов в Telegram — при этом использовал женские имена и фамилии, чтобы вызвать больше доверия у потенциальных покупателей. На этих страницах он размещал фейковые объявления о продаже iPhone по привлекательным ценам.
Он предлагал гражданам приобрести якобы новые смартфоны, но требовал предоплату. Полученные средства поступали на банковские карты так называемых «дропперов» — людей, которые за небольшое вознаграждение передают мошенникам свои карты для транзита и обналичивания похищенных денег. Обычно дропперами становятся социально уязвимые граждане — наркозависимые, алкоголики и другие лица, готовые ради легких денег предоставить доступ к своим банковским счетам. После этого мошенник спокойно обналичивал деньги.
В ходе операции в качестве вещественных доказательств были изъяты банковские карты и телефонные номера, использовавшиеся в преступной деятельности. В рамках предварительного следствия уже установлено как минимум 8 человек, пострадавших от действий задержанного.
В отношении мошенника возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «г» части 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Сейчас следствие продолжается: правоохранители выясняют, сколько еще человек могло пострадать от подобных схем.
Правоохранительные органы вновь призывают граждан быть бдительными: не переводите предоплату малознакомым продавцам, не верьте слишком выгодным предложениям, и при малейших подозрениях обращайтесь в органы внутренних дел.