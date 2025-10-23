Правоохранители задержали парня, торговавшего «дешёвыми» iPhone в соцсетях

Схема была классической: злоумышленник создал сразу несколько профилей на популярной платформе OLX и в социальных сетях, а также около 10 аккаунтов в Telegram — при этом использовал женские имена и фамилии, чтобы вызвать больше доверия у потенциальных покупателей. На этих страницах он размещал фейковые объявления о продаже iPhone по привлекательным ценам.