Директор Лувра просит разместить полицейский участок в музее

По словам госпожи де Кар, кража стала возможной не из-за внутренних систем безопасности музея, а из-за «устаревшей» системы наружного видеонаблюдения. Она отметила, что камеры как раз не охватывают галерею Аполлона, через балкон которой грабители и проникли в музей. «Там есть несколько камер по периметру, но они устарели, — заявила госпожа де Кар.— Их просто недостаточно».
Лувр подвергся ограблению 19 октября. Преступникам удалось украсть сокровища французских императриц и королев, которые в музее назвали бесценными. Прокуратура Парижа рассматривает две версии ограбления. Эксперты считают, что похищенные драгоценности уже не вернуть. Сам музей после ограбления не работал три дня. Лоранс де Кар, назначенная на должность директора Лувра в 2021 году, подала в отставку сразу после инцидента, но президент Франции Эмманюэль Макрон не принял ее.