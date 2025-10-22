Директор Лувра просит разместить полицейский участок в музее

По словам госпожи де Кар, кража стала возможной не из-за внутренних систем безопасности музея, а из-за «устаревшей» системы наружного видеонаблюдения. Она отметила, что камеры как раз не охватывают галерею Аполлона, через балкон которой грабители и проникли в музей. «Там есть несколько камер по периметру, но они устарели, — заявила госпожа де Кар.— Их просто недостаточно».