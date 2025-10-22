Ричмонд
Поисковики Башкирии назвали основные причины ухода детей из дома

В Башкирии рассказали о типичных причинах побегов детей.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас» Олеся Пышкина в программе «Честно говоря» на БСТ рассказала о наиболее частых причинах, по которым дети покидают родительский дом.

По словам специалиста, основными поводами для ухода становятся стремление подростков продемонстрировать свой характер и самостоятельность, а также конфликтные ситуации с родителями. Пышкина добавила, что во многих случаях ребенок просто задерживается на прогулке и боится возвращаться домой, но иногда встречается и безответственное отношение к семье и собственной жизни.

Как отметила руководитель отряда, независимо от обстоятельств исчезновения, будь то преднамеренный побег или другие причины, полиция и волонтеры присваивают несовершеннолетнему статус пропавшего без вести. Перед началом поисковых мероприятий добровольцы собирают максимально полную информацию о ребенке.

