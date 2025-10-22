Ричмонд
В Минске автомобиль такси столкнулся с другой легковушкой

Водитель автомобиля-такси марки Chevrolet, двигаясь по пер. Козлова, по предварительной информации, при повороте налево на ул. Академическую не предоставил преимущество легковушке Citroen и совершил с ней столкновение.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске автомобиль такси столкнулся с другой легковушкой. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел сегодня. Водитель автомобиля-такси марки Chevrolet, двигаясь по пер. Козлова, по предварительной информации, при повороте налево на ул. Академическую не предоставил преимущество легковушке Citroen и совершил с ней столкновение.

Водитель автомобиля Citroen доставлен в учреждение здравоохранения для обследования. -0-