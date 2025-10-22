Умерла второй режиссер «Москвы слезам не верит» Наталья Овчинникова

В возрасте 75 лет умерла второй режиссер фильмов «Принцесса цирка», «Москва слезам не верит» и «Старики-разбойники» Наталья Овчинникова. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой (26 августа 1950 года — 19 октября 2025 года)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале организации.
В Союзе напомнили, что в 1984 году Овчинникова окончила киноведческий факультет ВГИК. С 1970 года она работала на киностудии «Мосфильм», пройдя путь от помощника и ассистента режиссера до второго режиссера, эту должность занимала с 2004 года.
За время работы в кино Наталья Овчинникова участвовала в создании ряда известных советских фильмов. Среди них — «Хождение по мукам» Василия Ордынского, «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «Чучело» Ролана Быкова, «Мертвые души» Михаила Швейцера, «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, «Принцесса цирка» Светланы Дружининой, «Европейская история» Игоря Гостева, «Побег на край света» Александра Майорова, «Бронзовый Христос» Александра Аравина и «Юкка» Михаила Туманишвили.
Союз кинематографистов России выразил глубокие соболезнования семье и близким Натальи Овчинниковой.
Ранее сообщалось, что умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова.