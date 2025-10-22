BFMTV: прокуратура начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством, поступивших бывшему президенту Франции Николя Саркози в парижской тюрьме Санте, трех человек уже изолировали, передает BFMTV, ссылаясь на источник.
Радиостанция Europe 1 сообщила, что из-за угроз изолировали трех заключенных Санте, у них изъяли мобильные телефоны, решается вопрос об их переводе в другую тюрьму.
Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что к Саркози из-за угроз в тюрьме приставили двух полицейских.
Напомним, 70-летнего Саркози отправили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, признав виновным в участии в преступном сговоре, связанном с незаконным финансированием его предвыборной кампании 2007 года средствами Ливии. Саркози отрицает все обвинения.