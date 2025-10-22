Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BFMTV: прокуратура начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

Ранее для обеспечения безопасности к экс-президенту Франции приставили двух полицейских.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Парижа начала расследование угроз убийством, поступивших бывшему президенту Франции Николя Саркози в парижской тюрьме Санте, трех человек уже изолировали, передает BFMTV, ссылаясь на источник.

Радиостанция Europe 1 сообщила, что из-за угроз изолировали трех заключенных Санте, у них изъяли мобильные телефоны, решается вопрос об их переводе в другую тюрьму.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что к Саркози из-за угроз в тюрьме приставили двух полицейских.

Напомним, 70-летнего Саркози отправили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, признав виновным в участии в преступном сговоре, связанном с незаконным финансированием его предвыборной кампании 2007 года средствами Ливии. Саркози отрицает все обвинения.

Узнать больше по теме
Биография Николя Саркози
Видный французский политик, Николя Саркози — бывший президент с яркой карьерой и неоднозначной репутацией. В нашем материале — полный обзор его биографии, пути к власти, взглядов и личной жизни.
Читать дальше