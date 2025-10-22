BFMTV: прокуратура начала расследование угроз убийством Саркози в тюрьме

Напомним, 70-летнего Саркози отправили в парижскую тюрьму Санте, где он будет отбывать наказание. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, признав виновным в участии в преступном сговоре, связанном с незаконным финансированием его предвыборной кампании 2007 года средствами Ливии. Саркози отрицает все обвинения.