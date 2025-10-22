Богомаз: Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном-камидзе по селу Андрейковичи в Брянской области — в результате атаки скончался один мирный житель. Об этом в среду, 22 октября, сообщил глава региона Александр Богомаз.
— Еще один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь, — добавил губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз выразил родственникам и близким погибшего глубочайшие соболезнования. По его словам, поддержка и материальная помощь семьям пострадавшего будет оказана.
19 октября в результате удара украинского беспилотника в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области также погиб один боец из подразделения «Орлан». Помимо этого, после атаки получили ранения четыре бойца этого же подразделения.