В Ростовской области двое подростков на мотоцикле попали в аварию

В хуторе Калинин Ростовской области вечером, 22 октября, произошла авария, в которой пострадали школьники возрастом 16 и 15 лет. Как рассказали в региональной ГАИ, подросток постарше управлял мотоциклом, второй был пассажиром.
На одной из улиц 29-летний водитель «Хендай Акцент» при повороте не уступил преимущество юным байкером. В итоге произошло столкновение.
В результате подростки получили травмы, их доставили в больницу.
— По факту ДТП автоинспекторы в присутствии законного представителя в отношении несовершеннолетнего водителя мотоцикла составили административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — сказали в ведомстве.
Также административное дело завели на того, кто дал мотоцикл несовершеннолетнему без водительского удостоверения. Это поможет избежать трагических последствий и дорожно-транспортных происшествий.
