В Ростовской области двое подростков на мотоцикле попали в аварию

Под Ростовом 16-летний байкер попал в ДТП на сельской дороге.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Калинин Ростовской области вечером, 22 октября, произошла авария, в которой пострадали школьники возрастом 16 и 15 лет. Как рассказали в региональной ГАИ, подросток постарше управлял мотоциклом, второй был пассажиром.

На одной из улиц 29-летний водитель «Хендай Акцент» при повороте не уступил преимущество юным байкером. В итоге произошло столкновение.

В результате подростки получили травмы, их доставили в больницу.

— По факту ДТП автоинспекторы в присутствии законного представителя в отношении несовершеннолетнего водителя мотоцикла составили административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — сказали в ведомстве.

Также административное дело завели на того, кто дал мотоцикл несовершеннолетнему без водительского удостоверения. Это поможет избежать трагических последствий и дорожно-транспортных происшествий.

