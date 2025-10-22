Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирный житель погиб, ещё один ранен при атаке дронов ВСУ на Брянскую область

ВСУ совершили атаку с использованием дронов-камикадзе на населённый пункт в Брянской области. В результате инцидента один мирный житель погиб, ещё один получил ранения, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Life.ru

«В результате террористических действий, к сожалению, один мирный житель погиб. Ещё один получил ранения. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Напомним, что сегодня российские системы ПВО сбили шесть украинских дронов над Брянской областью. Все вражеские беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.