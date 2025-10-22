Стало известно, что делали Усольцевы до своего исчезновения: СК дал ответы

Прошло больше трех недель с момента исчезновения в тайге Красноярского края Сергея, Ирины и их пятилетней дочери Арины Усольцевых. Несмотря на масштабные поиски, судьба семьи остается загадкой.
В беседе с aif.ru пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова озвучила последние данные следствия, отбросив самые громкие, но маловероятные версии.
Долгов, конфликтов и конкурентов не было: что известно о жизни семьи.
Следствие тщательно изучило обстоятельства жизни Усольцевых до их рокового похода. По словам Юлии Арбузовой, были допрошены все, кто мог пролить свет на их исчезновение — родственники, знакомые, коллеги.
«Из их показаний установлено, что намерений куда-то убыть Усольцевы не имели. Конфликтов у них не было. Они занимались своей жизнью, работали, воспитывали дочь, серьезных долговых обязательств также у семьи не было, нет сведений о какой-либо конкуренции или ссорах. Сергей возглавлял организацию, Ирина занималась психологией. В семье все было абсолютно ровно и спокойно», — сообщили в СК.
Этот портрет семьи полностью противоречит версии о спланированном побеге. Почти за четыре недели поисков были озвучены самые разные версии — встреча с дикими животными, побег в США или Монголию.
«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы выехали за пределы РФ. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия. У них были планы, например, по строительству дома. Они не покупали билеты. Поэтому оснований полагать, что они уехали, у нас нет», — пояснила Арбузова.
Версию с побегом опровергают участвовавшие в поисках волонтеры и опытные туристы. По их словам, расстояние от места пропажи Усольцевых до границы с Монголией довольно большое. Учитывая погодные условия и наличие маленького ребенка, побег за границу становится практически невозможным.
«Для этого нужна хорошая подготовка, да и время года не для таких походов, тем более с маленьким ребенком», — отметил волонтер Евгений.
Почему Усольцевых ищут только в Красноярском крае?
На данный момент приоритетной для следствия остается версия о трагической случайности.
«Официальная версия — несчастный случай, у нас она остается приоритетной на данный момент. Но поскольку тела не найдены, мы не можем исключать другие версии, в том числе и криминальные. Все версии остаются, они имеют право на существование, и мы их сможем окончательно опровергнуть только после того, как найдем тела», — отметила пресс-секретарь.
Сейчас поиски сконцентрированы в пределах одного региона.
«В других регионах Усольцевых не ищут, потому что из собранных на данный момент обстоятельств их исчезновения нет данных, свидетельствующих о том, что они покинули Красноярский край или убыли за пределы России», — подчеркнули в ведомстве.
«Пока погодные условия позволяют, будем искать».
Несмотря на завершение масштабной поисковой операции 12 октября, дело полностью не закрыто — работа продолжается.
«Дело расследуется, сейчас речь о прекращении поисков не идет. Пока погодные условия позволяют, будем искать с участием спасателей и волонтеров», — заявила Юлия Арбузова.
Это дает надежду родным и всем, кто не равнодушен к судьбе семьи. С рокового дня пропажи семьи было выдвинуто множество предположений о том, что с ними могло случиться.
Однако наиболее вероятной остается версия о том, что Усольцевы заблудились в суровой красноярской тайге и замерзли.
Трагедия семьи Усольцевых потрясла всю страну в октябре 2025 года. Именно с первого дня этого месяца семью начали искать.
Развязка истории, которая началась как обычный туристический поход, так и остается загадкой. Пока нет ответов на вопросы: что произошло с семьей, могут ли Усольцевы с пятилетней дочерью все еще быть живы?
Направляясь к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье Партизанского района 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина не предполагали, что последующие за этим днем недели обернутся масштабными поисками с привлечением сотен волонтеров.
Следствие и спасатели спустя почти месяц поисков не намерены сдаваться, продолжая искать пропавших, пока есть хотя бы малейший шанс.
