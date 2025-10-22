Стало известно, что делали Усольцевы до своего исчезновения: СК дал ответы

«Нет данных, свидетельствующих о том, что Усольцевы выехали за пределы РФ. Таких намерений у них не было, их счета говорят о том, что они здесь осуществляли все свои действия. У них были планы, например, по строительству дома. Они не покупали билеты. Поэтому оснований полагать, что они уехали, у нас нет», — пояснила Арбузова.