Генпрокуратура требует признать ФБК* террористической организацией

Генеральная прокуратура России призвала Верховный суд признать Фонд борьбы с коррупцией* террористической организацией. Соответствующая информация следует из материалов на сайте инстанции.

Рассмотрение иска пройдет в закрытом режиме 27 ноября, передает RT.

Недавно на все банковские счета и недвижимость, принадлежащие блогеру Никите Ефремову**, наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела о финансировании ФБК*.

По данным правоохранителей, в совокупности сумма арестованных активов блогера может достигать сотни миллионов рублей. Накануне стало известно, что силовики допросили бизнес-партнеров Ефремова** студентов магистратуры РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиты Бабаяна.

*Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.

**Внесен Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов.