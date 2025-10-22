Генпрокуратура требует признать ФБК* террористической организацией

Генеральная прокуратура России призвала Верховный суд признать Фонд борьбы с коррупцией* террористической организацией. Соответствующая информация следует из материалов на сайте инстанции.
Рассмотрение иска пройдет в закрытом режиме 27 ноября, передает RT.
Недавно на все банковские счета и недвижимость, принадлежащие блогеру Никите Ефремову**, наложили обеспечительные меры в рамках уголовного дела о финансировании ФБК*.
*Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
**Внесен Минюстом РФ в перечень террористов и экстремистов.