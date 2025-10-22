Три подростка получили травмы при обрушении балкона в Калмыкии

Прокуратура Элисты начала проверку по факту обрушения балкона жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.
Балкон обрушился 22 октября в многоквартирном доме на улице 8 Марта. В результате происшествия травмы получили трое пятнадцатилетних подростков и один тринадцатилетний подросток.
Ранее здание было признано аварийным и подлежит расселению.
«Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал и.о. прокурора г. Элисты Лола Горяева», — говорится в сообщении.
Будет дана оценка соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, своевременности и полноте проводящихся работ по содержанию и ремонту здания.
Ранее стало известно об обрушении потолка в двухэтажном жилом доме в городе Петухово Курганской области. В момент происшествия внутри находилась семья с ребёнком, но никто из них не пострадал.