Три подростка получили травмы при обрушении балкона в Калмыкии

Ранее дом был признан аварийным и подлежащим расселению по иску прокурора Элисты.

Прокуратура Элисты начала проверку по факту обрушения балкона жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Калмыкия.

Балкон обрушился 22 октября в многоквартирном доме на улице 8 Марта. В результате происшествия травмы получили трое пятнадцатилетних подростков и один тринадцатилетний подросток.

Ранее здание было признано аварийным и подлежит расселению.

«Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал и.о. прокурора г. Элисты Лола Горяева», — говорится в сообщении.

Будет дана оценка соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, своевременности и полноте проводящихся работ по содержанию и ремонту здания.

Ранее стало известно об обрушении потолка в двухэтажном жилом доме в городе Петухово Курганской области. В момент происшествия внутри находилась семья с ребёнком, но никто из них не пострадал.