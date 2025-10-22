В Абхазии нашли тело туриста из России, пропавшего после ссоры с женой

Согласно данным МЧС Абхазии, погибшим является житель Архангельской области Олег Глазнов. По предварительной информации, мужчина покинул место, где он отдыхал вместе с женой, после возникшей между супругами ссоры. После этого россиянин перестал выходить на связь. Поиски продолжались сотрудниками МЧС двое суток до сегодняшнего дня.