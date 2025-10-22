Верховный суд РФ принял иск о включении ACF Inc в список террористов

Верховный суд России принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ о признании Anti-Corruption Foundation, Inc., американской «дочки» «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*, террористической организацией, сообщили в пресс-службе суда.
Сообщается, что рассмотрение иска назначено на 27 ноября.
Отметим, Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией в июле 2021 года.
Ранее сообщалось, что бывший глава Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков** заочно приговорен к 18 годам колонии. Второй Западный окружной военный суд признал его виновным в десятках экстремистских преступлениях.
* Признан экстремистской организацией, иноагентом, запрещен и ликвидирован на территории России.
* *Признан в РФ иноагентом и включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.