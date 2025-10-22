В Нижегородской области грузовик протаранил газовую трубу

В селе Туртапка Нижегородской области грузовой автомобиль протаранил газовую трубу, пишет Ni Mash.
По данным Telegram-канала, в результате инцидента автомобиль загорелся. Однако водитель выпрыгнул из машины и остался жив.
«Со слов очевидцев, пешеход переходил дорогу. Грузовик не успел затормозить и ему пришлось свернуть на обочину», — уточняется в публикации.
Ранее сообщалось, что в Башкирии легковой автомобиль въехал в частный дом и насквозь пробил стену. В результате аварии пострадала пассажирка машины.