Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области грузовик протаранил газовую трубу

В Нижегородской области водитель грузовика выпрыгнул из него после того, как протаранил газовую трубу.

Источник: АиФ Воронеж

В селе Туртапка Нижегородской области грузовой автомобиль протаранил газовую трубу, пишет Ni Mash.

По данным Telegram-канала, в результате инцидента автомобиль загорелся. Однако водитель выпрыгнул из машины и остался жив.

«Со слов очевидцев, пешеход переходил дорогу. Грузовик не успел затормозить и ему пришлось свернуть на обочину», — уточняется в публикации.

Ранее сообщалось, что в Башкирии легковой автомобиль въехал в частный дом и насквозь пробил стену. В результате аварии пострадала пассажирка машины.