Взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с военной частью в Ставрополе

По данным канала, пострадала одна женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени.
Подъезд к месту происшествия перекрыт сотрудниками правоохранительных органов и военной полиции. На месте работают все экстренные службы. Причина взрыва в публикации не уточняется.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
На прошлой неделе в вагоне метро в Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату. Инцидент произошел днем на станции «Юго-Западная». Свидетели утверждают, что осколки задели ребенка.