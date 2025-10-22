Ричмонд
Взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с военной частью в Ставрополе

В Ставрополе на троллейбусной остановке, расположенной рядом с воинской частью, произошел взрыв. Об этом в среду, 22 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Источник: РИА "Новости"

По данным канала, пострадала одна женщина, ее госпитализировали с осколочными ранениями бедра и голени.

Подъезд к месту происшествия перекрыт сотрудниками правоохранительных органов и военной полиции. На месте работают все экстренные службы. Причина взрыва в публикации не уточняется.

Официальной информации о взрыве пока не поступало.

На прошлой неделе в вагоне метро в Москве мужчина взорвал страйкбольную гранату. Инцидент произошел днем на станции «Юго-Западная». Свидетели утверждают, что осколки задели ребенка.