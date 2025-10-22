Ричмонд
В Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина

Взрыв неустановленного устройства произошел в Ставрополе 22 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Ставрополе произошел взрыв неустановленного устройства вечером в среду, 22 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В микрорайоне 204-й квартал произошел взрыв неустановленного устройства. Гражданская инфраструктура не повреждена», — говорится в сообщении.

По предварительной информации источника, в результате инцидента пострадала женщина, получив ранения из-за взрыва в городе. Подробностей о ее состоянии не приводится.

По данным «КП-Северный Кавказ», место происшествия оцеплено, работают силовики.